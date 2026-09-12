Германия зимой не замерзнет. Регулятор спокоен, но операторы хранилищ считают иначе

Германия зимой не замерзнет. Регулятор спокоен, операторы хранилищ считают иначе В Германии возник редкий для энергетики спор, где обе стороны оперируют одними и теми же кубометрами, но получают разные выводы.
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