Музыканту Макаревичу* грозит тюрьма По информации ТАСС, музыкант и фронтмен группы “Машина времени” Андрей Макаревич*, включенный в реестр иностранных агентов Минюстом, может столкнуться с возможностью возбуждения уголовного дела за нарушение правил деятельности иностранного агента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии