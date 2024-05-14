Музыканту Макаревичу* грозит тюрьма По информации ТАСС, музыкант и фронтмен группы “Машина времени” Андрей Макаревич*, включенный в реестр иностранных агентов Минюстом, может столкнуться с возможностью возбуждения уголовного дела за нарушение правил деятельности иностранного агента.