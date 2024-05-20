Погружаясь в мир обиженных мужчин, невозможно не заметить одну смешную особенность. Это напыщенный, высокопарный, устаревший слог, которым пользуются для обозначения совершенно банальных явлений.
Три сомнительных женских обязанности, раздувающих мужское эго
Комментарии
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Н
НС
ничего удивительного - опять очередной гадкий высер озлобленной феминистки. Нет такого в реальной жизни,нет - только в больной фантазии этой авторки. Хотя по настоящему - надо бы её эти писульки запретить. У нас тут на каждом шагу про "традиционные ценности" вещают, а тут экстремизм в чистом виде - можно и под УК подвести ,было бы желание.
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