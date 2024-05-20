Три сомнительных женских обязанности, раздувающих мужское эго

Н

НС

ничего удивительного - опять очередной гадкий высер озлобленной феминистки. Нет такого в реальной жизни,нет - только в больной фантазии этой авторки. Хотя по настоящему - надо бы её эти писульки запретить. У нас тут на каждом шагу про "традиционные ценности" вещают, а тут экстремизм в чистом виде - можно и под УК подвести ,было бы желание.