Число пострадавших при падении обломков украинской ракеты на дом в Курске выросло до 15

До этого было известно о 13 раненых, двое из них находятся в тяжелом состоянииКоличество пострадавших при падении обломков украинской ракеты на девятиэтажный дом в Железнодорожном округе Курска выросло до 15, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.