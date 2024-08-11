Число пострадавших при падении обломков украинской ракеты на дом в Курске выросло до 15

До этого было известно о 13 раненых, двое из них находятся в тяжелом состоянииКоличество пострадавших при падении обломков украинской ракеты на девятиэтажный дом в Железнодорожном округе Курска выросло до 15, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
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