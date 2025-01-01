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В Чите попавшие в смертельную аварию, сотрудники ДПС, угодили в реанимацию

В Чите попавшие в смертельную аварию, сотрудники ДПС, угодили в реанимацию

В Новый год читинские сотрудники ДПС попали в реанимацию после смертельной погони за нарушителем.В Черновском районе Читы 31 декабря произошла авария с участием сотрудников ДПС, большегруза и иномарки, после которой силовики попали в реанимацию Краевой клинической больницы, сообщили в минздраве края.

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