Плюс на минус: в Астраханской области внешне плата за детсад в 2024 году понизится, а на деле может и подняться

Смотря, от какого решения вести отсчет. 24 ноября региональное правительство своим постановлением №69-П утвердило на 2024 год средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, находящихся на территории Астраханской области.