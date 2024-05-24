Выступление полковника Макгрегора на YouTube-канале Judging Freedom Проблемы США в международной политике Согласно мнению полковника Макгрегора, Соединенные Штаты в настоящее время находятся в крайне уязвимом положении и не могут позволить себе угрожать России.
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