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Несекретные материалы

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В Госдуме объяснили, почему российская армия не наносит ударов по Верховной раде Украины

В Госдуме объяснили, почему российская армия не наносит ударов по Верховной раде Украины

Верховная рада Украины является единственны легитимным органом власти в стране, поэтому по ее зданию не наносятся удары, хотя она считается, одним из «центров принятия решений», заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

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