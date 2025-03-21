Как наши бабки справлялись без мультиварок и роботов-пылесосов

Современные женщины — ленивые и избалованные. По крайней мере в этом уверены большинство мужчин… Каждый раз, когда жена рассказывает, как сильно устала, кто-то из них обязательно вспомнит бабушек и прабабушек, которые «растили по 10 детей, стирали белье в проруби и не ныли!».
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