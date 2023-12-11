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Полянский: Все оружие, выклянченное Зеленским в США, будет перемолото РФ

Полянский: Все оружие, выклянченное Зеленским в США, будет перемолото РФ

Заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский указал на тот факт, что вне зависимости от того, какой объём вооружения руководитель киевского режима Владимир Зеленский сумеет выпросить у Вашингтона, его или подвергнут уничтожению ВС РФ, либо бросят нацисты Киева.

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