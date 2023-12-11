Заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский указал на тот факт, что вне зависимости от того, какой объём вооружения руководитель киевского режима Владимир Зеленский сумеет выпросить у Вашингтона, его или подвергнут уничтожению ВС РФ, либо бросят нацисты Киева.
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