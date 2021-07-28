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«Я предпочту американского акционера»: Венедиктов сделал признание в ответ на компромат Соловьёва

«Я предпочту американского акционера»: Венедиктов сделал признание в ответ на компромат Соловьёва

Владимир Соловьёв обнародовал компромат на главного редактора и совладельца радио «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова.

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Валерий Пашнин
Закрывать однозначно надо этих "эховцев".
Санек Совков Совков
Виктория Путкова
Вместе с Веником посадить и того, кто его крышует. Мерзейшее существо. Похож ужасно с таким же мерзким сусликом-братцем Макаревичем. Праздник можно будет устроить когда гадюшник Эхо, Дождь и прочее дерьмо закроют.А заодно и Первый канал бездара Эрнста. Не по Сеньке шапка.
Игорь Тихонов
Если Венедиктов до сих пор на свободе и не признан иноагентом, значит это кому-то нужно..
Майер Арманов
Если закроют "Эхо Москвы" и "Дождь" то тогда останется одна провластная пропаганда, которая окончательно запудрит мозги населению, что все хорошо в нашем "царстве". Должна оставаться альтернативная точка зрения, для возможности анализа и выводов самого человека - что правда, а что ложь.
МИША ПОПОВ
По Вашему мнению, "Эхо Москвы" и "Дождь" - не пропаганда? Ну ну.
Лев Балашов
Как могут иностранные агенты быть оппозиционерами? Окститесь. Вы, милостивый государь, не верите в Россию, в русский народ. Если только иностранные агенты могут быть оппозиционерами, то, значит, нет в России своей внутренней оппозиции или она настолько слаба, что только при поддержке иностранцев, Запада может существовать. Так получается по-Вашему. В России достаточно внутренней силы и мощи, чтобы иметь своих собственных критиков внутри, как это бывает с здравомыслящим человеком, который всегда в меру самокритичен. Без самокритики нет нормального существования и развития.
Александр Япринцев
От "Эхо Москвы" одна польза - оно высвечивает идеологических врагов России, потенциальных предателей, американских халуев
Ирина Довгаль
Кроме омерзения этот тип, как и его "эхо" не вызывает ничего
Вадим Скоробогатов
Один только вопрос...ПОЧЕМУ ЭТА ТВАРЬ ДО СИХ ПОР НА ПЛАВУ??????
anatolii660 reznikov
Потому что Путин не слушает Эхо мацы ! А зря !
Надежда
Веник, а раньше ты кого предпочитал?)
Наталья Ефимова (Вишнёва)
Идиот этот Веник!!!
Александр
Эхо пора на свалку
Вадим Черимов
А народ России предпочтет изгнать Эхо мацы из России вместе с лохматым евреем Венедиктовым.
Кайтэн Камикадзев
По Венику Диктову давно Колыма обрыдалась. А то и стенка.

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