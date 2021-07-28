ПРОСТО о ПОЛИТИКЕБизнес и финансы«Я предпочту американского акционера»: Венедиктов сделал признание в ответ на компромат Соловьёва Владимир Соловьёв обнародовал компромат на главного редактора и совладельца радио «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова.Вернуться к статье1611НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВалерий ПашнинЗакрывать однозначно надо этих "эховцев".Санек Совков СовковВиктория ПутковаВместе с Веником посадить и того, кто его крышует. Мерзейшее существо. Похож ужасно с таким же мерзким сусликом-братцем Макаревичем. Праздник можно будет устроить когда гадюшник Эхо, Дождь и прочее дерьмо закроют.А заодно и Первый канал бездара Эрнста. Не по Сеньке шапка.Игорь ТихоновЕсли Венедиктов до сих пор на свободе и не признан иноагентом, значит это кому-то нужно..Майер АрмановЕсли закроют "Эхо Москвы" и "Дождь" то тогда останется одна провластная пропаганда, которая окончательно запудрит мозги населению, что все хорошо в нашем "царстве". Должна оставаться альтернативная точка зрения, для возможности анализа и выводов самого человека - что правда, а что ложь.МИША ПОПОВПо Вашему мнению, "Эхо Москвы" и "Дождь" - не пропаганда? Ну ну.Лев БалашовКак могут иностранные агенты быть оппозиционерами? Окститесь. Вы, милостивый государь, не верите в Россию, в русский народ. Если только иностранные агенты могут быть оппозиционерами, то, значит, нет в России своей внутренней оппозиции или она настолько слаба, что только при поддержке иностранцев, Запада может существовать. Так получается по-Вашему. В России достаточно внутренней силы и мощи, чтобы иметь своих собственных критиков внутри, как это бывает с здравомыслящим человеком, который всегда в меру самокритичен. Без самокритики нет нормального существования и развития.Александр ЯпринцевОт "Эхо Москвы" одна польза - оно высвечивает идеологических врагов России, потенциальных предателей, американских халуевИрина ДовгальКроме омерзения этот тип, как и его "эхо" не вызывает ничегоВСВадим СкоробогатовОдин только вопрос...ПОЧЕМУ ЭТА ТВАРЬ ДО СИХ ПОР НА ПЛАВУ??????ARanatolii660 reznikovПотому что Путин не слушает Эхо мацы ! А зря !НадеждаВеник, а раньше ты кого предпочитал?)Наталья Ефимова (Вишнёва)Идиот этот Веник!!!АлександрЭхо пора на свалкуВЧВадим ЧеримовА народ России предпочтет изгнать Эхо мацы из России вместе с лохматым евреем Венедиктовым.Кайтэн КамикадзевПо Венику Диктову давно Колыма обрыдалась. А то и стенка.Комментировать
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