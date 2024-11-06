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«За Бандеру и против Пушкина»: нацисты опять посчитали за одесситов

«За Бандеру и против Пушкина»: нацисты опять посчитали за одесситов

…мне только одно интересно — для кого они проводят свои опросы? Ну, какова ширина размаха, что представляет собой целевая аудитория? Да, вражий институт нацпамяти опять похвастал результатами социологического исследования на тему отношения жителей к историческим фигурам, которые стали символами борьбы за независимость какой-то там их Украины.

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