Завершение новогоднего долгостроя

Сегодня я завершил ремонт новогоднего Чанцзяня, о котором писал в предыдущей статье. Ноутбук ACER NITRO 5 оснащен процессором Intel 11-го поколения + NVIDIA RTX3060 Ноутбук забит пылью, из-за чего он выключается во время игр.
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