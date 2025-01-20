Завершение новогоднего долгостроя

﻿﻿Сегодня я завершил ремонт новогоднего Чанцзяня, о котором писал в предыдущей статье. Ноутбук ACER NITRO 5 оснащен процессором Intel 11-го поколения + NVIDIA RTX3060 Ноутбук забит пылью, из-за чего он выключается во время игр.