«Валенсия» подписала бывшего форварда «Чикаго» Мухамаду Гуйе

« Валенсия » объявила о заключении 1-летнего контракта с форвардом Мухамаду Гуйе (28 лет, 206 см). Прошлый сезон Гуйе начал в G-лиге, выступая за фарм-клуб «Чикаго» и набирая в среднем 15,9 очка и 7,4 подбора в 34 матчах при 49,7% с игры и 32,5% трехочковых.