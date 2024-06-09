Ребенок едва не провалился в канализацию на детском празднике в Карелии

Детский праздник, проходивший 1 июня в Сортавале, мог закончиться трагедией. В сквере, где проходил праздник, рядом со сценой образовался провал рядом с канализационным колодцем, рассказала жительница города Кристиночка Платохина.
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