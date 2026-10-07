Стало известно, кто в 2027 году сможет выйти на пенсию досрочно

МОСКВА, 7 октября, ФедералПресс. Выход на пенсию раньше срока – право, которым могут воспользоваться десятки категорий работников: от шахтеров и металлургов до трактористок, текстильщиц и водителей городского транспорта.
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