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Стало известно, кто в 2027 году сможет выйти на пенсию досрочно

Стало известно, кто в 2027 году сможет выйти на пенсию досрочно

МОСКВА, 7 октября, ФедералПресс. Выход на пенсию раньше срока – право, которым могут воспользоваться десятки категорий работников: от шахтеров и металлургов до трактористок, текстильщиц и водителей городского транспорта.

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