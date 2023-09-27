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Мать смолинского маньяка ждала сына домой

Мать смолинского маньяка ждала сына домой

Новые подробности в деле Ческидова, который 14 лет держал в плену девушку.Владимир Ческидов из челябинского посёлка Смолино, обвиняемый в похищении, изнасиловании и убийстве, останется в СИЗО до 30 декабря.

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