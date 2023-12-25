Астраханский губернатор взял в руки клюшку

В астраханском Дворце зимних видов спорта накануне состоялся хоккейный поединок «Дружба народов». На турнир, который состоялся уже в четвёртый раз, заявились любительские команды из Кисловодска, Москвы и Элисты.
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