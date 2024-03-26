Грузия сотворила историю, Украина отскочила с Исландией. Определились последние участники Евро-2024

По итогам стыковых матчей путевки в финальную стадию чемпионата Европы в Германии добыли сборные Грузии, Украины и Польши, которые победили Грецию (0:0, пенальти 4:2), Исландию (2:1) и Уэльс (0:0, пенальти 5:4).
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