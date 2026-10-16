Царьград Коллаж Царьград Он был за бунт в России, протестовал против СВО, презирал народ. И всё равно продолжает работать в нашей стране за русские рубли, которые потом тратить в Израиле.
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Есть же такие мерзавцы, как этот Виторган
Я давно презираю эту мелкотравчатую мразь.Но надо понимать,что какая-то падла держит его в театре,а какие-то суки продажные ходят на его спектакли и аплодируют ему,а у мерзкого студента кулинарного техникума продолжают брать интервью как у гуру российской эстрады.очень хотелось бы зачистить поле от человеческого хлама
Гнать тварей из страны с конфискацией всего имущества. Путь зарабатывают на западе, если смогут. Твари продажные , так хочется плюнуть в их наглые рожи
Эти культурные нечистоты надо вырывать с корнем несмотря на положение и звания! Гнилое нутро вырвалось наружу!