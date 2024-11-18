«Газпром-Югра» вышел в лидеры Чемпионата России по футзалу

«Газпром-Югра» возглавил турнирную таблицу регулярного Чемпионата России по футзалу. Победив на выезде «Новую генерацию» со счетом 1:4, действующие чемпионы из ХМАО вышли в лидеры, но уже в следующей игре восьмого тура Суперлиги соперники из Сыктывкара прервали пятиматчевую беспроигрышную серию газовиков, выиграв в упорной борьбе 5:4.
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