В Германии подвели промежуточные итоги рекрутинга по привлечению молодых людей в бундесвер. Оказалось, что всё идёт гораздо хуже, чем хотелось бы лоббистам увеличения военных расходов под ширмой пресловутой «российской угрозы».
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