Ильхам Алиев назвал странными слова фон дер Ляйен о границе с Арменией

Странными назвал призывы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен открыть границу Армении с Азербайджаном и Турцией президент Азербайджана Ильхам Алиев 10 апреля на встрече с участниками международного форума «На пути к новому мировому порядку», сообщила пресс-служба главы Азербайджана.
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