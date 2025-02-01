Придется мерзнуть со старыми или платить в 10 раз больше: устанавливать такие батареи запрещено Ольга БезродняяВ последнее время многие жители многоквартирных домов задумываются о том, чтобы увеличить количество секций в радиаторах отопления для повышения тепла в своей квартире.
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