Прямо сейчас на складах идет закрытая распродажа «обезлички» — товаров, на которых при перевозке оторвался штрихкод.
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Прямо сейчас на складах идет закрытая распродажа «обезлички» — товаров, на которых при перевозке оторвался штрихкод.
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