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Китайский зонд первым в мире доставил на Землю грунт с обратной стороны Луны

Китайский зонд первым в мире доставил на Землю грунт с обратной стороны Луны

Теперь ученые будут выяснять, если ли в нем отличия от лунного грунта с видимой стороны спутника.Утром 25 июня на севере Китая, во Внутренней Монголии, приземлился возвращаемый модуль китайского лунного зонда «Чанъэ-6».

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