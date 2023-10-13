Радченко об 1:0 с Камеруном: «Победа сборной России – ответ всем критикам, которые говорили, что наша команда не может обыграть ни тех, ни других»

Команды провели товарищеский матч на «ВТБ Арене». «Я специально не следил за сборной Камеруна, но у нее сейчас футболисты хорошего уровня, которые играют в европейских чемпионатах, это хорошая сборная с большой историей, и во все времена там играли высококлассные футболисты.