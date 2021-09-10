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Депутат ГД призвала изменить отопительные нормы после взрыва в Ногинске

Депутат ГД призвала изменить отопительные нормы после взрыва в Ногинске

В результате взрыва в доме погибли семь человек.фото: pixabay.com Депутат Госдумы от «Единой России» Елена Вторыгина обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением включать отопление при среднесуточной температуре десять градусов.

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