Материковая часть Китая остается лучшим выбором для тайваньских предпринимателей - Канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня

Пекин, 16 апреля /Синьхуа/ -- Материковая часть Китая по-прежнему остается лучшим выбором для тайваньских предприятий и предпринимателей, стремящихся инвестировать и развиваться, заявила в среду официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь.
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