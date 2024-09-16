В Белом доме раскритиковали порассуждавшего о покушении на Байдена Маска

Администрация президента США Джо Байдена обвинила американского бизнесмена Илона Маска в безответственности после публикации, в которой предприниматель удивился отсутствию покушений на Байдена и вице-президента Камалу Харрис.
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