Kaspi.KZ планирует провести IPO на американской бирже

Казахстанский финтех и онлайн-банк Kaspi подал заявление в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) для проведение публичного размещения американских депозитарных акций, говорится в сообщении компании.
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