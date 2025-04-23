🏥 В Симферополе проводят мастер-классы по сердечно-сосудистой хирургии Они организованы для студентов-медиков и ординаторов.
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🏥 В Симферополе проводят мастер-классы по сердечно-сосудистой хирургии Они организованы для студентов-медиков и ординаторов.