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В Госдуме предложили разрешить декретный отпуск на любом сроке беременности

Депутаты «Справедливой России — За правду» во главе с Сергеем Мироновым внесут в Госдуму законопроект, разрешающий женщинам уходить в декрет на любом сроке беременности, начиная с момента постановки на учет в женской консультации.

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