В Госдуме предложили разрешить декретный отпуск на любом сроке беременности

Депутаты «Справедливой России — За правду» во главе с Сергеем Мироновым внесут в Госдуму законопроект, разрешающий женщинам уходить в декрет на любом сроке беременности, начиная с момента постановки на учет в женской консультации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии