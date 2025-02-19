Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 698 подписчиков

Довели до больничной койки: кто из знаменитостей чуть не попался на крючок мошенников

Довели до больничной койки: кто из знаменитостей чуть не попался на крючок мошенников

Мошенники продолжают атаковать российских звезд. Когда Николай Басков неожиданно для самого себя успел стать лицом инвестиционного рынка? И как звонок из интернет-энциклопедии довел Ларису Лужину до сердечного приступа? Кому Родион Газманов помог спасти квартиру от действий аферистов? За что племяннику Екатерины Варнавы грозит шесть лет лишения свободы? И правда ли жертвой обмана недавно стал тот самый Леня Голубков из МММ? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх