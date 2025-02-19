Довели до больничной койки: кто из знаменитостей чуть не попался на крючок мошенников

Мошенники продолжают атаковать российских звезд. Когда Николай Басков неожиданно для самого себя успел стать лицом инвестиционного рынка? И как звонок из интернет-энциклопедии довел Ларису Лужину до сердечного приступа? Кому Родион Газманов помог спасти квартиру от действий аферистов? За что племяннику Екатерины Варнавы грозит шесть лет лишения свободы? И правда ли жертвой обмана недавно стал тот самый Леня Голубков из МММ? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».