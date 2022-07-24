В Сети появилось видео запуска российских «Калибров» по военным целям в порту Одессы

Российские войска с помощью высокоточного вооружения поразили военные объекты в порту Одессы. В Сети было опубликовано видео, на котором можно увидеть запуск высокоточных ракет морского базирования «Калибр» по военным целям украинской армии.
Российские войска с помощью высокоточного вооружения поразили военные объекты в порту Одессы. В Сети было опубликовано видео, на котором можно увидеть запуск высокоточных ракет морского базирования «Калибр» по военным целям украинской армии.
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