БПЛА Mojave стал носителем пулеметных контейнеров GAP-6

БПЛА Mojave со смешанным вооружением, 2022 г. На крайних точках подвески - пулеметные контейнеры GAP-6Современные разведывательно-ударные БПЛА тяжелого класса вооружаются управляемыми ракетами и бомбами, которые позволяют им поражать наземные и надводные цели.