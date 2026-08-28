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ВС России уничтожили украинский пункт управления БПЛА

ВС России уничтожили украинский пункт управления БПЛА

Российские военные предотвратили теракты, планируемые ВСУ с помощью гексакоптеров в Херсонской области, заявил губернатор региона Владимир Сальдо 28 августа в своем Telegram-канале.

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