На юге страны будет улучшена инфраструктура водоснабжения

Более 19 500 жителей юга страны скоро получат доступ к питьевой воде в своих домах: был подписан субпроект "Строительство инфраструктуры водоснабжения населенных пунктов Кагульского района", сообщает Noi.
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