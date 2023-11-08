Косачев: Возможная конфискация российских активов станет провалом для США

Если США решатся конфисковать ранее замороженные российские активы, а затем передадут их Украине, то провал внешней политики Вашингтона станет еще более очевидным, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.
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