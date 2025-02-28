Вадим Карасев: Для прекращения войны её нужно перестать разжигать

Почему историческая память и идеологическая политика играют ключевую роль в формировании национальной идентичности? Какова роль дипломатии в снижении напряженности и достижении компромисса? Каковы истинные причины затяжного конфликта и каковы перспективы его завершения? Известный украинский политолог Вадим Карасев ответил на вопросы зрителей, читателей и журналиста Александра Шелеста.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии