Вадим Карасев: Для прекращения войны её нужно перестать разжигать

Почему историческая память и идеологическая политика играют ключевую роль в формировании национальной идентичности? Какова роль дипломатии в снижении напряженности и достижении компромисса? Каковы истинные причины затяжного конфликта и каковы перспективы его завершения? Известный украинский политолог Вадим Карасев ответил на вопросы зрителей, читателей и журналиста Александра Шелеста.