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«Норильский никель» готовит базу для будущего роста доходов

Компания «Норильский никель» объявила об утверждении ее советом директоров бюджета на следующий год. Ключевым ее пунктом является инвестиционная программа стоимостью 215 млрд рублей или 2,1 млрд долларов по текущему курсу.

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