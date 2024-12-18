Областные соревнования по волейболу среди работников филиалов РУП ´Могилевоблгаз´ стали настоящим праздником спорта!Четыре женских и шесть мужских команд сошлись в ожесточенной, но честной борьбе за звание лучшей.
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