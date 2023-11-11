Спартакиада-2023.

В Могилёве с 01 по 03 ноября в рамках областной Спартакиады-2023 состоялись областные соревнования по баскетболу среди девушек, учащихся учреждений профессионально-технического и среднего специального образования.
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