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Небольшая студия в приличном районе

Небольшая студия в приличном районе

﻿﻿В Бразилии много разных типов жилья. В фавелах можно найти комнату за 50 долларов, в тихом районе вдали от опасного центра цены начинаются от 400 долларов, а вот в элитном районе вдали от центра жилье начинается от 800 долларов.

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