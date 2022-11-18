Небольшая студия в приличном районе

В Бразилии много разных типов жилья. В фавелах можно найти комнату за 50 долларов, в тихом районе вдали от опасного центра цены начинаются от 400 долларов, а вот в элитном районе вдали от центра жилье начинается от 800 долларов.
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