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Несекретные материалы

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«Военно-логистический узел»: военкор объяснил смысл создания «Карпатской восьмёрки»

«Военно-логистический узел»: военкор объяснил смысл создания «Карпатской восьмёрки»

Сегодня в Буковеле состоялся первый саммит нового международного формата C8 – «Карпатская восьмёрка», объединившего все государства Карпатского региона: Украину, Румынию, Сербию, Польшу, Словакию, Чехию, Австрию и Венгрию.

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