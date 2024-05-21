😍🦢 В симферопольском парке имени Гагарина пополнение: у пары лебедей родились малыши Три дня назад пять лебедят впервые выплыли к берегу.
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😍🦢 В симферопольском парке имени Гагарина пополнение: у пары лебедей родились малыши Три дня назад пять лебедят впервые выплыли к берегу.