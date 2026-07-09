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Нижегородская правда

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Артём Батрак заявил, что по составу «Торпедо» точно стало сильнее

Артём Батрак заявил, что по составу «Торпедо» точно стало сильнее

Известный хоккейный комментатор и эксперт Артём Батрак в интервью для «РБ Спорт» проанализировал результаты летней селекции клуба «Торпедо» и выделил команды, которые могут претендовать на Кубок Гагарина в сезоне 2026 года.

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