В России ценовой разрыв между новостройками и вторичкой может сократиться в 2025-м

В 2025-м разница в цене между новостройками и вторичкой может начать сокращаться. Но многое в этом вопросе будет зависеть от того, перетянет ли рынок вторичного жилья на себя спрос от новых домов, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов отрасли.
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