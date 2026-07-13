Трамп направил в Конгресс уведомление о возобновлении боевых действий против Ирана

Ранее глава Белого дома объявил о возобновлении морской блокады Ормузского пролива.Президент США Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении военной операции против Ирана, информирует ТАСС со ссылкой на газету The New York Times с текстом обращения главы Белого дома.
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