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Трамп направил в Конгресс уведомление о возобновлении боевых действий против Ирана

Трамп направил в Конгресс уведомление о возобновлении боевых действий против Ирана

Ранее глава Белого дома объявил о возобновлении морской блокады Ормузского пролива.Президент США Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении военной операции против Ирана, информирует ТАСС со ссылкой на газету The New York Times с текстом обращения главы Белого дома.

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