Трамп направил в Конгресс уведомление о возобновлении боевых действий против Ирана

Ранее глава Белого дома объявил о возобновлении морской блокады Ормузского пролива.Президент США Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении военной операции против Ирана, информирует ТАСС со ссылкой на газету The New York Times с текстом обращения главы Белого дома.