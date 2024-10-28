Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 854 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Пятнистый
    Значит, надо взять на вооружение опыт Грузии и для начала разогнать МВД во главе с Колокольцевым, заодно отдав процен...Как решить беду с...
  • Александр Пятнистый
    А Ахматович возьмет их? Вот очень жаль, что великолепный комплекс для содержания этого отребья Биркенау-Аушвиц нельзя...Как решить беду с...
  • radiofree
    А вы разве не поняли? Сейчас разгоняется цыганская тема,а про азиатов благополучно забывается.Кому то,это выгодно.Как решить беду с...

Если бы Россия только захотела отправить КНДР на СВО, Украина бы уже рыдала и плакала

Если бы Россия только захотела отправить КНДР на СВО, Украина бы уже рыдала и плакала

Ростислав Ищенко Южная Корея затеяла информационную кампанию с северокорейскими солдатами на СВО ради дополнительной моральной и материальной поддержки со стороны США в противостоянии с КНДР, но Америка проигнорировала эти сообщения У них и так много проблем, чтобы еще и втягиваться в конфронтацию на Корейском полуострове.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Умная  и толковая  статья.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх